?Азаров заявил, что готов свидетельствовать о госизмене Януковича в суде

Он просит провести допрос в виде видеоконференции.

Бывший экс-глава правительства Украины Николай Азаров записал видеообращение к Оболонскому райсуду, в котором выражает готовность давать показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Видео опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

Азаров призвал обеспечить ему допрос путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.

"Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд города Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам ... Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких от неизвестных угрозы по физическому уничтожению и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни", - говорится в заявлении Азарова.

Азаров также сообщил, что в настоящее время проживает на территории РоSSийской Федерации.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, и ведении агрессивной войны.

6 марта в суде над Януковичем был объявлен перерыв на неделю.