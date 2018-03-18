Азаров заявил, что готов свидетельствовать о госизмене Януковича в суде
Он просит провести допрос в виде видеоконференции.
Бывший экс-глава правительства Украины Николай Азаров записал видеообращение к Оболонскому райсуду, в котором выражает готовность давать показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Видео опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.
Азаров призвал обеспечить ему допрос путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.
"Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд города Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам ... Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких от неизвестных угрозы по физическому уничтожению и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни", - говорится в заявлении Азарова.
Азаров также сообщил, что в настоящее время проживает на территории РоSSийской Федерации.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, и ведении агрессивной войны.
6 марта в суде над Януковичем был объявлен перерыв на неделю.
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