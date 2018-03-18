Столтенберг: РоSSия становится все более непредсказуемой и агрессивной

НАТО готово к ответу в случае нападения на любого члена Альянса, но не стремится к войне и выступает за политику сдерживания.

?Столтенберг: РоSSия становится все более непредсказуемой и агрессивной
Фото: пресс-служба президента Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянсу следует увеличить оборонный потенциал и готовность к активным действиям из-за непредсказуемости РоSSии.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Он отметил, что НАТО готово к ответу в случае нападения на любого члена Альянса, но в то же время не стремится к войне, а выступает за политику сдерживания.

"Мы всегда готовы ответить, когда один из союзников подвергается военному нападению. Мы хотим устойчивого сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель - деэскалация", - добавил Столтенберг, отметив, что РоSSия становится "все более непредсказуемой и агрессивной".

"Мы всегда можем делать больше и должны сейчас подумать об этом. Солсбери, судя по всему, является следствием того, что мы наблюдали в течение нескольких лет - РоSSия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО готовится ко встрече в формате "Совет НАТО - РоSSия", в повестку которой может войти тема гибридной войны.

"Я думаю, что на саммите НАТО в июле в Брюсселе канцлер Ангела Меркель и ее коллеги столкнутся с новыми решениями", - отметил генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг резко осудил отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и назвал инцидент "первым использованием, с целью нападения, нервного газа на территории альянса с момента основания НАТО".


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