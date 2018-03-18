?В Беларуси после протестов в соцсетях сняли с показа роSSийский фильм о Крыме

Его должны были транслировать на одном из телеканалов.

Белорусский телеканал ОНТ после протестов заменил показ роSSийского пропагандистского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова на старую советскую комедию. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сначала показ фильма "Крым" был анонсирован на 23:50 17 марта.

С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как такового, что подделывает историю аннексии Крыма, в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.

Без объяснения причин телеканал ОНТ заменил роSSийский фильм.

В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.

Беларусь является союзником РоSSии, она поддержала ее во время голосований в ООН по резолюции по незаконной аннексии Крыма, нарушений там прав человека и восстановления территориальной целостности Украины.