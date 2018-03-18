МИД Британии обвинил РоSSию в тайной разработке и хранении "Новичка"
В понедельник эксперты Организации по запрещению химоружия начнут анализ отравляющего вещества.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что РоSSия в течение последних 10 лет тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок", которым был отравлен бывший роSSийский разведчик Сергей Скрипаль.
Об этом он заяви в интервью BBC, передает The Mirror.
"У нас есть доказательства того, что РоSSия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала "Новичок", - сказал Джонсон.
Глава британского МИДа добавил, что в понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа отравляющего вещества.
Джонсон также подчеркнул, что применение газа "Новичок" является нарушением Конвенции о химическом оружии.
В субботу представитель МИД РоSSии Мария Захарова заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок", передает Би-би-си.
По версии Захаровой "этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США".
Власти Чехии и Словакии категорически отвергли утверждения роSSийской стороны. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал заявления Захаровой "абсолютно необоснованными и спекулятивными" и сказал, что чешская сторона обязана отреагировать на подобные высказывания.
"Это классический пример того, как можно манипулировать информацией в общественном пространстве, делать крайне спекулятивные заявления без каких-либо доказательств, - написал в Стропницкий в Twitter. - Эта информация появилась уже несколько дней назад на полном дезинформации вебсайте "Спутник".
Глава МИД Швеции Марго Валльстрем также назвала утверждения Захаровой о шведском происхождении "Новичка" неприемлемыми и необоснованными.
"Вместо этого РоSSии следует ответить на вопросы Соединенного Королевства", - подчеркнула она.
Напомним, ранее Джонсон заявил, что считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.
4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Как выяснилось, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ. Один из разработчиков "Новичка", роSSийский химик Вил Мирзаянов, заявил, что если бывший агент и его дочь действительно были отравлены "Новичком", шансов на выздоровление у них нет.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.03.2018 11:22