Как в РоSSии агитируют бойкотировать «выборы Путина»

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Завтра в РоSSии пройдет действо, которое имеет мало общего с демократией и волеизъявлением гражданам, под названием «выборы Путина».

Кандидаты и политики всех мастей и расцветок призывают граждан прийти на участки и «проголосовать», хотя, собственно, не так важно, как они проголосуют, гораздо важнее – кто и как сосчитает.

В таких условиях ключевым является даже не результат голосования, ибо придворные «социологи» уже спрогнозировали «нужные показатели», а процент явки избирателей на участки, который, по замыслу кремлевских стратегов, позволил бы легитимизировать очередной президентский срок нацлидера Владимира Путина. Между тем, в преддверии выборов в РФ развернулась и контрагитация, призывающая проигнорировать это посмешище, именуемое «выборами президента РоSSии».

Источник: Информационное сопротивление


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