В МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФ

Украина РоSSия 4

Решение Украины о недопуске граждан РоSSии в диппредставительства в день выборов президента РФ «является противоречащим международным правозащитным нормам».

Об этом говорится в заявлении МИД РоSSии.

«Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года», — заявляет роSSийское ведомство.

Кроме того, в МИД РФ обвинили Украину во вмешательстве во внутренние дела РоSSии и выразили надежду, что «действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур».


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