В МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФ

Решение Украины о недопуске граждан РоSSии в диппредставительства в день выборов президента РФ «является противоречащим международным правозащитным нормам».

Об этом говорится в заявлении МИД РоSSии.

«Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года», — заявляет роSSийское ведомство.