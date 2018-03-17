В МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФ
Решение Украины о недопуске граждан РоSSии в диппредставительства в день выборов президента РФ «является противоречащим международным правозащитным нормам».
Об этом говорится в заявлении МИД РоSSии.
«Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года», — заявляет роSSийское ведомство.
Кроме того, в МИД РФ обвинили Украину во вмешательстве во внутренние дела РоSSии и выразили надежду, что «действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур».
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