Из Украины выдворили журналистку телеканала "РоSSия-24"
Она снимала антиукраинские сюжеты.
Сотрудники СБУ принудительно вернули журналистку телеканала "РоSSия-24" Наталью Гончарову на территорию РФ. Она осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, говорится на сайте ведомства.
Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.
Также, по информации спецслужбы, журналистка готовила информационную провокацию, связанную с освещением выборов президента РФ на территории Украины.
Гончаровой объявили о запрете въезда в Украину сроком на три года.
Напомним, ранее из Латвии выдворили супругов-журналистов из РоSSии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.03.2018 10:04
17.03.2018 11:18