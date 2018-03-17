Из Украины выдворили журналистку телеканала "РоSSия-24"

Она снимала антиукраинские сюжеты.

Наталья Гончарова, журналистка, которую выдворили из Украины в РФ

Сотрудники СБУ принудительно вернули журналистку телеканала "РоSSия-24" Наталью Гончарову на территорию РФ . Она осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, говорится на сайте ведомства.

Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.

Также, по информации спецслужбы, журналистка готовила информационную провокацию, связанную с освещением выборов президента РФ на территории Украины.

Гончаровой объявили о запрете въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, ранее из Латвии выдворили супругов-журналистов из РоSSии.