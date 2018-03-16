В Германии снова появилась контрразведка из-за "усиливающейся активности роSSийских спецслужб"

Помимо РоSSии контрразведка планирует также сконцентрироваться на Китае, Иране и Северной Корее.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, сообщает DW.

Одной из основных причин создания нового отдела стала "усиливающаяся активность роSSийских спецслужб", отмечает Der Spiegel. В частности, случай с отравлением в Великобритании роSSийского экс-разведчика Сергея Скрипаля позволяет понять, почему Берлин намерен возобновить контрразведывательную деятельность, которую BND прекратила после окончания холодной войны, предполагает журнал.

Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность роSSийских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.

По информации издания, новое отделение насчитывает пока "лишь небольшое число" сотрудников, но в будущем их количество должно превысить 50 человек.

Помимо РоSSии и Китая контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее.

Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии. Дело в том, что контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции (BfV), так и Службы военной разведки (MAD), но новое отделение BND тесно связано только с BfV.