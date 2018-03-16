В Германии снова появилась контрразведка из-за "усиливающейся активности роSSийских спецслужб"

Помимо РоSSии контрразведка планирует также сконцентрироваться на Китае, Иране и Северной Корее.

В Германии снова появилась контрразведка из-за "усиливающейся активности роSSийских спецслужб"
Фото: visualphotos.com

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, сообщает DW.

Одной из основных причин создания нового отдела стала "усиливающаяся активность роSSийских спецслужб", отмечает Der Spiegel. В частности, случай с отравлением в Великобритании роSSийского экс-разведчика Сергея Скрипаля позволяет понять, почему Берлин намерен возобновить контрразведывательную деятельность, которую BND прекратила после окончания холодной войны, предполагает журнал.

Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность роSSийских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.

По информации издания, новое отделение насчитывает пока "лишь небольшое число" сотрудников, но в будущем их количество должно превысить 50 человек.

Помимо РоSSии и Китая контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее.

Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии. Дело в том, что контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции (BfV), так и Службы военной разведки (MAD), но новое отделение BND тесно связано только с BfV.


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