Венецианская комиссия рекомендовала отменить е-декларирование для антикоррупционеров в Украине

Новый режим раскрытия финансовой информации представителями общественных организаций входит в конфликт с правами человека и основными свободами.

Венецианская комиссия рекомендовала отменить е-декларирование для антикоррупционеров в Украине
Фото: Council of Europe

Венецианская комиссия совместно с БДИПЧ/ОБСЕ рекомендуют Украине отменить подачу е-деклараций активистами-антикоррупицонерами до 1 апреля 2018 года.

Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Венецианской комиссии в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"Ключевое, чтобы требования подавать е-декларации для активистов-антикоррупционеров, представленные в законе №1975-VIII от 23 марта 2017 года, были отменены до дедлайна 1 апреля 2018 года для подачи первых е-деклараций активистами-антикоррупционерами", - сказано в отчете.

Венецианская Комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ не видят необходимости закреплении в законодательстве необходимости подавать е-декларации общественными активистами и рекомендуют пересмотреть соответствующее решение.

По мнению организаций, новый режим раскрытия финансовой информации представителями общественных организаций входит в конфликт с правами человека и основными свободами.

Кроме того, организации отмечают, что общественные объединения не должны подвергаться более строгой финансовой отчетности и раскрытию информации, чем другие неприбыльные организации, предприятия или другие юридические лица.

Вместе с тем, Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ рекомендуют провести широкие дискуссии по законопроектам №6674 и №6675, которые предусматривают отмену ранее введенных и раскритикованных требований е-декларирования для активистов-антикоррупционеров, обременительной налоговой отчетности и публичного раскрытия подробной финансовой информации организациями гражданского общества, общий годовой доход которых превышает 300 прожиточных минимумов.Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта прошлого года 268 голосами.

Рада пробовала их отменить, но за это проголосовали лишь 46 депутатов при минимально необходимых 226.

Введение е-деклараций для антикоррупционеров осудили США и Британия.


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