Трамп: Похоже, русские стоят за отравлением Скрипаля
Президент США Дональд Трамп заявил, что, похоже, РоSSия стоит за отравлением бывшего роSSийского шпиона и его дочери в Британии в начале этого месяца.
Об этом президент США сказал во время встречи в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, сообщает Reuters.
«Похоже, что русские стоят за этим», — сказал Трамп.
Президент США отметил, что общался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об инциденте, назвав его «очень грустной ситуацией», к которой Соединенные Штаты «относятся очень серьезно».
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