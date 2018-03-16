Трамп: Похоже, русские стоят за отравлением Скрипаля

Президент США Дональд Трамп заявил, что, похоже, РоSSия стоит за отравлением бывшего роSSийского шпиона и его дочери в Британии в начале этого месяца.

Об этом президент США сказал во время встречи в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, сообщает Reuters.

«Похоже, что русские стоят за этим», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что общался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об инциденте, назвав его «очень грустной ситуацией», к которой Соединенные Штаты «относятся очень серьезно».