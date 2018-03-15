Нацсовет перенес сроки отключения аналогового ТВ

Главная причина - план отключения не был утвержден правительством.

Нацсовет перенес сроки отключения аналогового ТВ
Фото: DepositphotosRangizzz

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 15 марта внес изменения в свое решение, которым утвердила проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания. Сроки отключения аналогового сигнала в Украине перенесены, сообщает пресс-служба совета.

Согласно сообщению, процесс отключения аналогового сигнала будет происходить, как это было предусмотрено, по-прежнему в три этапа. Первый - отключение аналога в отдельных областях - запланировано на август 2018 года. Второй - отключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением телеканала "UA:ПЕРВЫЙ", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах - январь 2019 года.

"Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года", - говорится в сообщении.

Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко объяснил, что причиной переноса сроков стало невыполнение в декабре 2017 года действий по отключению аналогового вещания.

"Проект плана отключения аналога был разработан в ноябре 2017 года и был представлен на заседании Межведомственной координационной группы по вопросам внедрения в Украине цифрового телерадиовещания, созданной при Администрации Госспецсвязи. Этапы его выполнения должны были начаться в декабре прошлого года. В начале марта 2018 года выяснилось, что никакие действия не выполняются, и главная причина - план не был утвержден Кабинетом министров Украины", - добавил Ильяшенко.

Ответственный секретарь Нацсовета подчеркнул, что план должен быть обязательно утвержден правительством.

Напомним, Украина взяла на себя международные обязательства (согласно договору, подписанному в Женеве в 2006 году) до 17 июня 2015 года перейти с аналогового на цифровое вещание. Однако правительство несколько раз откладывало отключение.


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