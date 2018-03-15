Савченко заявила, что во время поездки в Европу давала показания против Порошенко

"Будучи эти три дня в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях".

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что во время своей поездки в Европу она побывала в неких "юридических судебных инстанциях", где дала показания против президента Петра Порошенко.

Об этом она сказала журналистам после допроса в СБУ .

"Будучи эти три дня в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти, политических преследований", - сказала она.

Напомним, что генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности по обвинению в подготовке теракта в парламенте.

Ей вменяют планирование убийства депутатов Верховной Рады.

Надежда Савченко - бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. В июне 2014 года попала в плен к боевикам в Луганской области, откуда ее вывезли в РоSSию, где обвинили в причастности к гибели роSSийских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 года роSSийский суд приговорил ее к 22 годам колонии, но уже в мае Савченко была обменена на роSSийских разведчиков Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Еще находясь за решеткой в РоSSии, Савченко была избрана в Верховную Раду, будучи первым номером списка "Батькивщины", и получила звание Героя Украины.