Лидеру одесской "Самопомощи" сожгли Jaguar

"Перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли".

В Черноморске сегодня ночью сгорел автомобиль депутата местного горсовета, лидера одесской областной ячейки партии "Самопомощь" Ивана Смиренского.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Смиренский заявил, что это был поджог.

"Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли. У меня нет никаких бизнес-конфликтов. Этот поджог - результат тотальной коррупции и безнаказанности. Эти люди знают, что им ничего не будет и, если что, они все смогут решить в суда", - заявил он в комментарии "Думской".

Сгоревший Jaguar, по словам депутата, стоил примерно 500 тысяч гривен.

В декларации Смиренского за 2016 год нет автомобиля такой марки.


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