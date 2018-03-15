Лидеру одесской "Самопомощи" сожгли Jaguar
"Перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли".
В Черноморске сегодня ночью сгорел автомобиль депутата местного горсовета, лидера одесской областной ячейки партии "Самопомощь" Ивана Смиренского.
Об этом сообщила пресс-служба партии.
Смиренский заявил, что это был поджог.
"Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли. У меня нет никаких бизнес-конфликтов. Этот поджог - результат тотальной коррупции и безнаказанности. Эти люди знают, что им ничего не будет и, если что, они все смогут решить в суда", - заявил он в комментарии "Думской".
Сгоревший Jaguar, по словам депутата, стоил примерно 500 тысяч гривен.
В декларации Смиренского за 2016 год нет автомобиля такой марки.
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