Утренний ракетный удар по Одесской области: появились фото последствий

Появились фото последствий утренних обстрелов роSSийской оккупационной армией Одесской области. Оккупанты 4 июня запустили в сторону Одещины крылатую ракету Х-59.

Соответствующие фотографии разместило "Суспільне Одеса", ссылаясь на начальницу пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.

В результате вражеского обстрела пострадали два местных жителя на территории сельскохозяйственного предприятия.

Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"
Фото: ОК "Юг"

"Апостроф" информировал, что ночью и утром в понедельник, 30 мая, роSSийские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по мосту через Днестровский лиман в Одесской области, который и до этого был разрушен оккупантами. Одну вражескую ракету сбила противовоздушная оборона Украины.


Екатерина Глянько, Апостроф





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