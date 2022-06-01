Вероятность ракетных ударов по Одесской области остается высокой
Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что войска РФ намерены активизировать воздушную разведку в Одесской области. Есть угроза ракетного удара по Одессе и области.
"Враг пытается активизировать воздушную разведку. В том числе наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, осуществляя ракетные обстрелы нашей территории", - отметил Братчук в
По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесской области остается очень высокой.
Оккупанты могут совершать такие атаки, как с Черного моря и самолетов стратегической авиации, которые отправляются в сторону Украины с территории РФ.
Братчук призвал жителей Одесской области не пренебрегать правилами безопасности и поведения с взрывоопасными предметами на Черноморском побережье.