Вероятность ракетных ударов по Одесской области остается высокой

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что войска РФ намерены активизировать воздушную разведку в Одесской области. Есть угроза ракетного удара по Одессе и области.

"Враг пытается активизировать воздушную разведку. В том числе наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, осуществляя ракетные обстрелы нашей территории", - отметил Братчук в Telegram.

По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесской области остается очень высокой.

Оккупанты могут совершать такие атаки, как с Черного моря и самолетов стратегической авиации, которые отправляются в сторону Украины с территории РФ .

Братчук призвал жителей Одесской области не пренебрегать правилами безопасности и поведения с взрывоопасными предметами на Черноморском побережье.