Вероятность ракетных ударов по Одесской области остается высокой

Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку.

Вероятность ракетных ударов по Одесской области остается высокой
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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что войска РФ намерены активизировать воздушную разведку в Одесской области. Есть угроза ракетного удара по Одессе и области.

"Враг пытается активизировать воздушную разведку. В том числе наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, осуществляя ракетные обстрелы нашей территории", - отметил Братчук в Telegram.

По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесской области остается очень высокой.

Оккупанты могут совершать такие атаки, как с Черного моря и самолетов стратегической авиации, которые отправляются в сторону Украины с территории РФ.

Братчук призвал жителей Одесской области не пренебрегать правилами безопасности и поведения с взрывоопасными предметами на Черноморском побережье.


Анна Конюченко, ZN.ua

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