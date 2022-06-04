Оккупанты авиацией ударили по Одесской области, известно о пострадавших: Братчук раскрыл детали

Утром 4 июня самолеты стратегической авиации россии нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области.

Об атаке сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в утреннем видеообращении.

Оккупанты поразили территорию сельскохозяйственного предприятия и складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Самолеты стратегической авиации роSSийской федерации нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области, ракета типа Х-59 попала в сельское хозяйственное предприятие, и, соответственно, там складское помещение. По предварительной информации, пострадали два человека", - рассказал Братчук.

Ранее спикер Одесской ОВА рассказал, что риски высадки морского десанта не исчезнут до конца войны, но сейчас у россиян нет возможности осуществить ее в Одесском регионе.

"Но сегодня нет такой активности в подготовительном процессе именно в проведении морской десантной операции. У врага на это нет ни средств, ни сил, нет всех составляющих, которые должны сопровождать эту десантную операцию", — пояснил Братчук.