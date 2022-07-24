Братчук перелічив суботню «бавовну»: демілітаризовано 4 російські склади боєприпасів і 3 бази

Збройні сили України продовжують завдавати прицільних ударів по тилах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територія України. Упродовж суботи, 24 липня, знищено чотири склади боєприпасів і три бази росіян. Про це у Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 3 бази русні», – написав Сергій Братчук.

Українська армія влучно відпрацювала по тилах російських окупантів у Херсонській, Луганській та Донецькій областях. 24 липня знищено: