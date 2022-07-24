Братчук перелічив суботню «бавовну»: демілітаризовано 4 російські склади боєприпасів і 3 бази

ЗСУ продовжують завдавати прицільних ударів по тилах російських окупантів

Братчук перелічив суботню «бавовну»: демілітаризовано 4 російські склади боєприпасів і 3 бази
© U.S. Army/ flickr

Збройні сили України продовжують завдавати прицільних ударів по тилах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територія України. Упродовж суботи, 24 липня, знищено чотири склади боєприпасів і три бази росіян. Про це у Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 3 бази русні», – написав Сергій Братчук.

Українська армія влучно відпрацювала по тилах російських окупантів у Херсонській, Луганській та Донецькій областях. 24 липня знищено:

  • Базу та БК в Кадіївці на Луганщині;
  • БК у Донецьку;
  • БК в Макіївці на Донеччині;
  • Базу в Таврійську на Херсонщині;
  • БК та базу в Горлівці на Донеччині.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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