Новостей.COM ⇒
2022-07-24
Братчук перелічив суботню «бавовну»: демілітаризовано 4 російські склади боєприпасів і 3 бази
ЗСУ продовжують завдавати прицільних ударів по тилах російських окупантів
© U.S. Army/ flickr
Збройні сили України продовжують завдавати прицільних ударів по тилах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територія України. Упродовж суботи, 24 липня, знищено чотири склади боєприпасів і три бази росіян. Про це у Telegram
«Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 3 бази русні», – написав Сергій Братчук.
Українська армія влучно відпрацювала по тилах російських окупантів у Херсонській, Луганській та Донецькій областях. 24 липня знищено:
- Базу та БК в Кадіївці на Луганщині;
- БК у Донецьку;
- БК в Макіївці на Донеччині;
- Базу в Таврійську на Херсонщині;
- БК та базу в Горлівці на Донеччині.
Юлія Лавришин, ZN.ua