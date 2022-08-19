Братчук записав у добові втрати окупантів склад у Білгородській області

Братчук записав у добові втрати окупантів склад у Білгородській області
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Українські військові 18 серпня завдали окупантам суттєвих втрат: знищили чотири склади з боєкомплектом та дві бази російських військ, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Знищено:

  • Склади з БК в Амвросіївці (Донецька область), Бериславському районі (Херсонська область) та Білгородської області (РФ);
  • Бази у Новій Каховці (Херсонська область) та Кадіївці (Луганська область);
  • Уточнюється інформація щодо вибухів у Керчі та Бельбеку (Крим, Україна), а також Старому Осколі (Білгородська область, РФ).


Ольга Чекіс, ZN.ua





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