Масова бійка в одеській Аркадії через повістки, Братчук зробив заяву: "Люди постійно йдуть..."

Масова бійка в одеській Аркадії через повістки, Братчук зробив заяву: "Люди постійно йдуть..."

У мережі поширили відео, як місцеві жителі побилися з поліцією в Одесі, речник ОВА Сергій Братчук уже відреагував.

Інцидент стався у п'ятницю ввечері в Аркадії.

Відповідні кадри опублікував телеграм-канал "Курс Одеса".

За даними очевидців, правоохоронці намагалися вручити повістку одеситу, а той вирішив відбитися від служби у фізичний спосіб.

«Останню п'ятницю цього літа в Аркадії вирішили відсвяткувати масовою бійкою ?», - йдеться у повідомленні. Інших подробиць нема.

В ефірі єдиноготелемарафонуречник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував ситуацію.

«Давайте говорити відверто, є окремий випадок і про нього треба говорити та розбиратися, але це не є масовим явищем. У нас щодня і ми це бачимо, люди вирушають на навчальні збори, щоб навчатися та мати навички ведення бойових дій. Тобто люди постійно йдуть на фронт. У нас зараз така ситуація, що навіть не всі бажаючі можуть потрапити до частини та підрозділів", - заявив він.

Братчук підтвердив, що повістки можуть вручати на вулицях і пляжах - закон це не забороняє.


Ирина Юрченко, politeka.net





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