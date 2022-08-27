Масова бійка в одеській Аркадії через повістки, Братчук зробив заяву: "Люди постійно йдуть..."
У мережі поширили відео, як місцеві жителі побилися з поліцією в Одесі, речник ОВА Сергій Братчук уже відреагував.
Інцидент стався у п'ятницю ввечері в Аркадії.
Відповідні кадри опублікував телеграм-канал "Курс Одеса".
За даними очевидців, правоохоронці намагалися вручити повістку одеситу, а той вирішив відбитися від служби у фізичний спосіб.
«Останню п'ятницю цього літа в Аркадії вирішили відсвяткувати масовою бійкою ?», - йдеться у повідомленні. Інших подробиць нема.
В ефірі єдиного
«Давайте говорити відверто, є окремий випадок і про нього треба говорити та розбиратися, але це не є масовим явищем. У нас щодня і ми це бачимо, люди вирушають на навчальні збори, щоб навчатися та мати навички ведення бойових дій. Тобто люди постійно йдуть на фронт. У нас зараз така ситуація, що навіть не всі бажаючі можуть потрапити до частини та підрозділів", - заявив він.
Братчук підтвердив, що повістки можуть вручати на вулицях і пляжах - закон це не забороняє.