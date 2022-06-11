В Одесской области к побережью вынесло морскую мину РФ

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что к черноморскому побережью Одесской области вновь вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.

"Она была обнаружена в 20 м от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом", - подчеркнул Братчук в Telegram.

Братчук еще раз призвал жителей Одесской области не купаться в море, потому что в Черном море все еще остаются морские мины РФ .

В мае в результате шторма на одесское побережье вынесло вражескую морскую мину.