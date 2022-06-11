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2022-06-11
В Одесской области к побережью вынесло морскую мину РФ
Мина сдетонировала в море.
© Pixabay
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что к черноморскому побережью Одесской области вновь вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.
"Она была обнаружена в 20 м от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом", - подчеркнул Братчук в
Братчук еще раз призвал жителей Одесской области не купаться в море, потому что в Черном море все еще остаются морские мины РФ.
В мае в результате шторма на одесское побережье вынесло вражескую морскую мину.
Анна Конюченко, ZN.ua