Братчук предупредил об опасности в Одесской области: "Корабельная группировка роSSийской федерации..."

Братчук предупредил об опасности в Одесской области: "Корабельная группировка роSSийской федерации..."

Сейчас в акватории Черного моря в боевой готовности находятся как минимум два носителя крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Так, в Одессе и Одесской области остается очень высокой вероятность ракетных ударов со стороны роSSийских оккупантов.

Братчук сообщил, что в настоящее время в акватории Черного моря в боевой готовности находятся как минимум два носителя крылатых ракет типа "Калибр", суммарный залп которых составляет до 16 ракет. Тем не менее ночь в регионе прошла без обстрелов.

Одесса, море

Спикер Одесской ОВА также добавил, что объявленные россией так называемые гуманитарные коридоры для гражданского судоходства являются манипуляциями, поскольку сами же оккупанты продолжают игнорировать нормы международного морского права.

"Корабельное группировки роSSийской федерации продолжает блокировать гражданское судоходство в акватории Черного и Азовского морей, сделав их зоной боевых действий. РоSSия не может быть гарантом безопасности, так как с первого дня полномасштабного вторжения в Украину обстреливает гражданские иностранные суда", - заявил Братчук.

Одесса, пляж, военные, море


Тарас Галушко, politeka.net

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