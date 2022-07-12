Братчук повідомив про підрив низки складів боєприпасів та командних пунктів росіян за добу

Росіяни зазнають непоправних втрат у тилу

Братчук повідомив про підрив низки складів боєприпасів та командних пунктів росіян за добу
© Соцмережі

Упродовж доби понеділка, 11 липня, ЗСУ завдали ударів по низці складів боєприпасів та командних пунктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України. Про це у своєму Telegram повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, склади боєприпасів окупанти втратили у Луганську, Таврійську Херсонської області, Токмаку Запорізької області та в Чорнобаївці Херсонської області. Окрім того, у Таврійську та Токмаку також знищено командні пункти російської армії. Удар також був завданий по Херсону, але поки невідомо, що саме там знищено.

Додамо, що уже після публікації повідомлення Сергія Братчука, також стало відомо про великий вибух у Новій Каховці Херсонської області – ЗСУ поцілили склад боєприпасів окупантів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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