Аваков сообщил о гибели 232 добровольцев за время войны на Донбассе
799 бойцов добровольческих батальонов получили ранения.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что за время войны на Донбассе погибли 232 добровольца.
Об этом он сказал в среду во время торжеств, посвященных Дню украинского добровольца, сообщается на сайте МВД.
"Добро, соединенное с волей, – это о вас! Мужество, честь, слава – это все о вас, добровольцы. За время войны 232 добровольца погибли, 799 получили ранения. Это каждый восьмой доброволец. Это много наших друзей", - отметил Аваков.
Министр вручил более 50 полицейским и нацгвардейцам, которые начинали службу добровольцами, государственные награды (ордена Богдана Хмельницкого III степени, Даниила Галицкого, "За мужество" III степени, медали "Защитнику Отечества"), грамоты Верховной Рады Украины и ведомственные отличия МВД.
Напомним, в январе прошлого года Верховная Рада установила День украинского добровольца на 14 марта.
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