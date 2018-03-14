Аваков сообщил о гибели 232 добровольцев за время войны на Донбассе

799 бойцов добровольческих батальонов получили ранения.

Аваков сообщил о гибели 232 добровольцев за время войны на Донбассе
Фото: http://mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что за время войны на Донбассе погибли 232 добровольца.

Об этом он сказал в среду во время торжеств, посвященных Дню украинского добровольца, сообщается на сайте МВД.

"Добро, соединенное с волей, – это о вас! Мужество, честь, слава – это все о вас, добровольцы. За время войны 232 добровольца погибли, 799 получили ранения. Это каждый восьмой доброволец. Это много наших друзей", - отметил Аваков.

Министр вручил более 50 полицейским и нацгвардейцам, которые начинали службу добровольцами, государственные награды (ордена Богдана Хмельницкого III степени, Даниила Галицкого, "За мужество" III степени, медали "Защитнику Отечества"), грамоты Верховной Рады Украины и ведомственные отличия МВД.

Напомним, в январе прошлого года Верховная Рада установила День украинского добровольца на 14 марта.


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