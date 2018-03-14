Доля украинских песен на радио выросла до 39%

На телевидении меньше всего украинский язык звучит в эфире "Интера".

Почти 40% всех песен на радио теперь на украинским языке, заявил глава Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко.

Об этом он сказал в ходе презентации отчета работы за 2017 год на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

"Мониторинг эфира радиокомпаний показал увеличение доли украинского вещания почти вдвое, если сравнивать с 2015 годом. Если до 2016 года доля украинских песен в эфире сетевых радиостанций составляла не больше 18% и они транслировались преимущественно ночью, то в 2017 году эта доля выросла до 32%, а песни на государственном языке звучат в эфире на протяжении всего дня. Важно, что уже с ноября 2017 года этот показатель вырос ещё больше, и сегодня составляет 39%. То есть почти 40%", - заявил Артеменко.

По его словам, доля передач, которые ведут на государственном языке, в эфире всех радиостанций превышает установленную законом квоту в среднем на треть.

"В целом за прошлый год было зафиксировано 17 нарушений законодательных норм. И 13 из них касались объема песен на украинском языке. Общая сумма штрафов превысила 1 млн грн", - добавил Артеменко.

Что касается ТВ, то средний фактический показатель украинского языка на телевидении составляет 86% с учетом двуязычных передач. Меньше всего украинский язык звучит в эфире "Интера" - 37%, "Украины" - 66%, "ICTV" - 74%.

Артеменко отметил, что в ноябре 2018 года закончится переходный период и ситуация с использованием украинского языка на телевидении "существенно изменится, фактические показатели будут наконец-то отвечать интересам государства и запросам общества".

Напомним, летом 2016 года Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они составляли 25% от общего времени звучания песен в течение суток. С 7 ноября 2017 года квоты увеличены до 30%, в дальнейшем их поднимут до 35%.


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