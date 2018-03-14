Белый дом: РоSSия должна дать ответы по отравлению Скрипаля
Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщили во вторник в пресс-службе Белого дома.
«Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство РоSSийской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в РоSSии, могло быть использовано в Соединенном Королевстве», — говорится в официальном заявлении Белого дома.
В нем отмечается, что «два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями».
Кроме того, в заявлении приводятся слова Д.Трампа, согласно которым «США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь» в расследовании инцидента.
Накануне Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит РоSSия.
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