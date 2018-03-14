Британский депутат осудил сотрудничество Моуриньо с Russia Today

Португалец отказывается комментировать сотрудничество с роSSийским телеканалом

Британский депутат осудил сотрудничество Моуриньо с Russia Today
Фото: news.rambler.ru

Член Парламента Великобритании от округа Рондда от Лейбористской партии Крис Брайант возмущен сотрудничеством менеджера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо с роSSийским телеканалом Russia Today.

«Я убежден, что эти деньги сделаны на крови и выплачиваются непосредственно из роSSийского бюджета», - отмечает заместитель лидера Палаты общин, а ранее - англиканский диакон, добровольно не скрывающий своей принадлежности к сексуальному меньшинству.

Напомним, 5 марта было объявлено, что португальский специалист будет приглашенным экспертом на пропагандистском телеканале. За свое участие в программах RT он получит более миллиона фунтов.

Решение Моуриньо сотрудничать с Russia Today имеет особенно негативный оттенок на фоне скандала с отравлением бывшего роSSийского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в начале марта. На днях британское правительство заявило о подозрении в причастности к этому первых лиц РоSSии и потребовало объяснений непосредственно от правительства РФ.


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