СБУ выдворила в Польшу студента тернопольского вуза, который сжег герб Украины в камине ресторана

Парню на три года запрещен въезд в Украину.

Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу студента тернопольского вуза, который публично сжег в камине ресторана изображение государственного герба Украины.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления СБУ в Фейсбуке.

"За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша , который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности, 12 марта правонарушителя принудительно возвратили на территорию Польши .

Также ему на три года запрещен въезд в Украину.

"Сотрудники СБУ выражают благодарность администрации заведения и руководству вуза, благодаря принципиальности и патриотической позиции которых удалось оперативно расследовать обстоятельства инцидента", - отмечается в сообщении.