В Раде согласовали назначение главой Счетной палаты Пацкана и избрание омбудсменом Денисовой

Кадровые вопросы в Раде рассмотрят в течение 1-2 недель.

В Верховной Раде окончательно согласован список кадровых назначений, который должен быть проголосован в течение ближайших 1-2 недель. Согласно этим договоренностям главой Национального банка станет кандидат от президента Украины Яков Смолий, главой Счетной палаты - "ударовец" Валерий Пацкан, а на должность омбудсмена выберут депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

Об этом LB.ua сообщили в руководстве фракции "Блока Петра Порошенко".

"Пока что загвоздка по кадровым назначениям в одном: как и в какой очерёдности будем голосовать за назначение глав НБУ, Счетной палаты и омбудсмена. Поэтому окончательно не решили: будем голосовать в этот четверг или на следующей неделе", — заявил собеседник.

Нардеп подчеркнул, что договоренности по "всем фамилиям окончательно достигнуты".

"Смолий — Нацбанк. Денисова — омбудсмен и Пацкан — глава Счетной палаты", — добавил он.

Напомним, ранее нардеп "Народного фронта" Антон Геращенко заявил о малой вероятности рассмотрения кадровых вопросов в ближайший четверг.

Верховная Рада уже 11 месяцев не может отправить в отставку главу Национального банка Валерию Гонтареву. Она подала заявление еще в апреле 2017 года. На эту должность предложена кандидатура Якова Смолия, нынешнего и.о. председателя НБУ, но она не находит достаточной поддержки.

Глава Счетной палаты Роман Магута находится под следствием по подозрению в злоупотреблении властью. По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2015 года председатель Счетной палаты, действуя в интересах главного контролера - директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты, путем подготовки и подписания ряда служебных документов осуществил умышленные действия по отчуждению двухкомнатной служебной квартиры в Киеве в частную собственность ее родственника.

Срок полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской завершился 27 апреля 2017 года.