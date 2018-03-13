Ранее вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что на заседании в Страсбурге Савченко не было.

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму", - написала она в фейсбуке.

Савченко добавила, что, по словам Ягланда, "РоSSийская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институциях из-за отказа выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека".

Ранее в понедельник генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, но "сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции".

При этом вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что на заседании ПАСЕ Савченко не было.

По словам замглавы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Тетерука, Савченко могла бежать в РоSSию.