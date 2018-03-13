Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ
Ранее вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что на заседании в Страсбурге Савченко не было.
Народный депутат Надежда Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге.
"Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму", - написала она в фейсбуке.
Савченко добавила, что, по словам Ягланда, "РоSSийская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институциях из-за отказа выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека".
Ранее в понедельник генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, но "сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции".
При этом вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что на заседании ПАСЕ Савченко не было.
По словам замглавы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Тетерука, Савченко могла бежать в РоSSию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.03.2018 02:49
13.03.2018 02:49