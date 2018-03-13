Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ

Ранее вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что на заседании в Страсбурге Савченко не было.

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму", - написала она в фейсбуке.

Савченко добавила, что, по словам Ягланда, "РоSSийская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институциях из-за отказа выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека".

Ранее в понедельник генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, но "сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции".

При этом вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что на заседании ПАСЕ Савченко не было.

По словам замглавы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Тетерука, Савченко могла бежать в РоSSию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Блок рекламы


Похожие новости
Савченко могла бежать в РоSSию, - ТетерукСавченко могла бежать в РоSSию, - Тетерук
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Савченко появилась на суд Рубана и отдала ему честьСавченко появилась на суд Рубана и отдала ему честь
Президент ПАСЕ не прошел в новый созыв парламента Италии, - ГончаренкоПрезидент ПАСЕ не прошел в новый созыв парламента Италии, - Гончаренко
РоSSия отказалась платить ПАСЕ взнос за 2018 годРоSSия отказалась платить ПАСЕ взнос за 2018 год
Савченко проголосовала за отмену закона о реинтеграции ДонбассаСавченко проголосовала за отмену закона о реинтеграции Донбасса
Посол Украины в СЕ заподозрил сговор элит ради возвращения РоSSии в ПАСЕПосол Украины в СЕ заподозрил сговор элит ради возвращения РоSSии в ПАСЕ
"Государство" НовороССия: Пасечник и Захарченко подписали соответствующие документы"Государство" НовороССия: Пасечник и Захарченко подписали соответствующие документы
Появились фото драгоценностей из квартиры КлименкоПоявились фото драгоценностей из квартиры Клименко
Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в УкраинуСледствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости