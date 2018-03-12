Налоговый комитет уже наработал законопроект о "нулевом декларировании"

Он подготовлен в рамках выполнения указа по деофшоризации.

Налоговый комитет уже наработал законопроект о "нулевом декларировании"
Нина Южанина

Комитет Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики уже наработал наработал законопроект о "нулевом декларировании".

Об этом в комментарии LB.ua заявила глава комитета Нина Южанина.

"Наш комитет уже подготовил наработки законопроекта о так называемом "нулевом декларировании" и пакете BEPS [Base erosion and profit shifting, антиофшорный план Организации экономического сотрудничества и развития]. Это было сделано нашим комитетом ещё в позапрошлом году. Тогда был издан указ президента о подготовке законопроектов по т.н. деофшоризации. В рамках которого мы предусмотрели законопроект о нулевом декларировании", — заявила она.

Она сообщила, что уже сегодня в парламенте будет зарегистрирован проект закона о либерализации на валютном рынке.

"Львиная часть этого законопроекта как раз связана с принятием всего законодательного пакета ВEPS. Без принятия пакета BEPS этот закон о либерализации валютного рынка не заработает в полной мере. Это может объяснить любой бизнесмен и собственник бизнеса. То есть, если мы сможем принять этот пакет BEPS, против которого выступают у нас некоторые «борцы» с коррупцией, то его принятие возможно как раз при одновременном принятии законопроекта о нулевом декларировании", — отметила глава налогового комитета.

Южанина подчеркнула, что на данном этапе президент как раз призвал все экспертное сообщество и бизнес принять участие в обсуждении уже существующих наработок профильного комитета.

"Нам нужно широкое обсуждение этих предложений. Тем более, что они у нас уже есть. Но пока что сложно прогнозировать, когда будет принят закон о нулевом декларировании. На этом этапе у нас есть возможность зарегистрировать эти законодательные инициативы в парламенте и продолжить дискуссию для подготовки окончательного и согласованного текста", — сказала нардеп.

Напомним, всеобщее декларирование доходов, которое предполагает разовую процедуру бесплатной налоговой амнистии, обсуждается в Украине еще со времен Виктора Януковича, однако до принятия в парламенте соответствующего законопроекта дело пока не дошло.

12 марта президент Украины Петр Порошенко снова поднял эту тему, выступив в поддержку закона о разовом декларировании всего имущества, которое не будет проверяться на законность происхождения.


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