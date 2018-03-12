Порошенко: ?Украина введет санкции против организаторов выборов президента РФ в Крыму

Президент призвал Евросоюз поступить аналогично.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не признает выборы президента РоSSийской Федерации на территории аннексированного Крыма и введет санкции против их организаторов.

Об этом он заявил на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Президент призвал ЕС поступить аналогично и ввести ограничения в отношении организаторов выборов.

"В контексте роSSийских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях. Мы уверены, что необходимо ввести санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал Порошенко.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в голосовании. Прокуратура Крыма предупредила, что причастным к выборам президента РФ на полуострове грозит тюрьма