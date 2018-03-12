Порошенко: Украина введет санкции против организаторов выборов президента РФ в Крыму
Президент призвал Евросоюз поступить аналогично.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не признает выборы президента РоSSийской Федерации на территории аннексированного Крыма и введет санкции против их организаторов.
Об этом он заявил на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.
Президент призвал ЕС поступить аналогично и ввести ограничения в отношении организаторов выборов.
"В контексте роSSийских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях. Мы уверены, что необходимо ввести санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал Порошенко.
Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в голосовании. Прокуратура Крыма предупредила, что причастным к выборам президента РФ на полуострове грозит тюрьма
Европарламент решил не направлять наблюдателей на выборы в РФ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.03.2018 13:26