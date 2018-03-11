Министр юстиции Молдовы решил уйти в отставку из-за телефонного скандала

В СМИ всплыл его дружеский разговор с бизнесменом Платоном.

Министр юстиции Александру Тэнасе, назначенный на этот пост чуть более двух месяцев назад, уходит в отставку. Об этом он объявил в фейсбуке. О решении покинуть пост главы минюста Тэнасе сообщил на следующий день после появления в СМИ записи его телефонного разговора трехлетней давности с бизнесменом Вячеславом Платоном, отмечает молдавское издание NewsMaker.

"Это в духе европейских ценностей, чтобы занятие любой государственной должности основывалось в первую очередь на доверии людей. Когда это доверие поставлено под угрозу, пусть и по необоснованным причинам, какой бы хорошей любая инициатива не была - она не даст результатов", - написал министр. Именно из-за "подрыва доверия", по словам Тэнасе, он решил в ближайшее дни подать заявление о своей отставке и на этом закончить работу в государственной сфере.

Бывший зампредседтеля Либерально-демократической партии (2007-2011 годы) и экс-глава Конституционного суда Александру Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 года. Указ о его назначении главой минюста вместо президента подписал спикер парламента Андриан Канду.

10 марта телеканал Jurnal TV обнародовал запись телефонного разговора бизнесмена Вячеслава Платона с Александру Тэнасе, который в то время возглавлял Конституционный суд.

Jurnal TV отмечает, что разговор состоялся, скорее всего, в 2015 году, до ареста Платона.

Бизнесмен и глава КС обсуждают молдавское законодательство и банковскую систему, принятые в соответствии с требованиями ЕС законы, а также кражу миллиарда, называя друг друга Слава и Саша. Платон рассказывает Тэнасе, что в краже миллиарда участвовали лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, бывший глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану и бизнесмен Илан Шор.

В беседе Тэнасе жалуется на то, что ничего не понимает в банковском законодательстве, а европейские чиновники заставляют его принимать законы, касающиеся этой области. Обсуждая тогдашнего главу делегации ЕС Пиркку Тапиолу, Тэнасе утверждает, что тот постоянно говорит о проблемах в банковской системе, но Тэнасе ему не верит и не считает его слова авторитетными.

Напомним, что Платона приговорили в прошлом году к 18 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах и отмывании денег. Ему вменяли причастность к краже 1 млрд евро из банковской системы Молдовы, а также в отмывании через Молдову более $20 млрд из роSSийских банков.

Платон был задержан в Украине и экстрадирован в Молдову летом 2016 года.