На кладбище Солсбери эксгумировали тело жены или сына Скрипаля

На кладбище британского города Солсбери проведена эксгумация тела.

Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает местное издание Salisbury Journal.

Ранее полиция отгородила на кладбище участок, где похоронены жена и сын россиянина Сергея Скрипаля, которого госпитализировали с тяжелым отравлением. Идет ли речь именно об эксгумации Людмилы или Александра Скрипалей, не уточняется.

В эксгумации помимо полицейских принимали участие врачи скорой помощи и военные, которые прибыли в город для помощи в расследовании отравления Скрипаля.