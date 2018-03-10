На кладбище Солсбери эксгумировали тело жены или сына Скрипаля

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На кладбище британского города Солсбери проведена эксгумация тела.

Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает местное издание Salisbury Journal.

Ранее полиция отгородила на кладбище участок, где похоронены жена и сын россиянина Сергея Скрипаля, которого госпитализировали с тяжелым отравлением. Идет ли речь именно об эксгумации Людмилы или Александра Скрипалей, не уточняется.

В эксгумации помимо полицейских принимали участие врачи скорой помощи и военные, которые прибыли в город для помощи в расследовании отравления Скрипаля.

Источник: Медуза


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