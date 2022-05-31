Санна Марин в пиджаке на голое тело похвасталась стройной фигурой

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признана самой молодой и красивой женщиной-политиком в мире. 36-летняя глава одного из самых прогрессивных государств мира не только удачно ведет свою страну в счастливое будущее, но и восхищает своим внешним видом.

В пиджаке на голое тело: самая красивая женщина-политик Санна Марин вызвала ажиотаж в Сети

Современная история доказывает, что только молодые и перспективные руководители могут взять правильный курс и развивать страну к лучшему. Это доказывает и украинский президент Владимир Зеленский со своей командой, и Санна Марин.

Помимо своих политических достижений нельзя не отметить внешность женщины-премьер-министра. Миниатюрная Санна ростом всего 163 сантиметра, и весит наверняка не более 57 килограммов. Она умело подбирает наряды, чтобы всегда выглядеть в соответствии со своим положением, но и подчеркнуть свою женственность.

В пиджаке на голое тело: самая красивая женщина-политик Санна Марин вызвала ажиотаж в Сети

Недавно мир переполошило фото премьер-министра Финляндии для финского модного издания Trendi. Перед камерой красивая молодая женщина-политик позировала в элегантном блейзере на голое тело. Пользователей смутила глубина декольте. Санну Марин осудили, назвав ее внешний вид неуместным. Однако женщины – поклонницы премьер-министра по всему миру поддержали ее, опубликовав фото в похожих блейзерах и без белья, добавив хештег "I'm with Sanna" (Я с Санной).

"Стильный образ. Любой, кто осуждает чрезмерно открытую зону декольте, может перестать лицемерить. Наша прекрасная премьер-министр - образец для подражания для всех финских женщин", - писали поклонники Санны Марин.

В пиджаке на голое тело: самая красивая женщина-политик Санна Марин вызвала ажиотаж в Сети

Совсем недавно финский премьер-министр приезжала в Украину. Финляндия активно поддерживает нашу страну в борьбе с Россией, которая начала полномасштабную войну 24 февраля 2022 года. После этих событий Финляндия изъявила в срочном порядке вступить в НАТО, так как граничит с РФ и боится, что с ней может произойти то же самое.

В пиджаке на голое тело: самая красивая женщина-политик Санна Марин вызвала ажиотаж в Сети

Санна Марин встретилась с президентом Зеленским, посетила Ирпень и Бучу и на собственные глаза увидела последствия "русского мира".

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Публикация от Sanna Marin (@sannamarin)

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Анастасия Березовская, Тудей

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