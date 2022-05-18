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2022-05-18
Суд над роSSийским военным Шишимариным: 21-летний оккупант признал вину в убийстве мирного жителя Сумщины
Шишимарин также согласился свидетельствовать по делу.
© Ирина Венедиктова/Facebook
РоSSийский 21-летний оккупант Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя на Сумщине, в суде полностью признал свою вину, передает «
В частности, россиянин признал, что убил 62-летнего Александра Шелипова – жителя Сумской области. Кроме того, Шишимарин заявил, что готов свидетельствовать по делу. Прокурор в свою очередь во время заседания зачитал обвинительный акт.
Соломенский райсуд Киева продолжит заседание 19 мая в 12.00.
Юлия Москаленко, ZN.ua