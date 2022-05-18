Суд над роSSийским военным Шишимариным: 21-летний оккупант признал вину в убийстве мирного жителя Сумщины

РоSSийский 21-летний оккупант Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя на Сумщине, в суде полностью признал свою вину, передает « Суспільне ». По сути, 18 мая состоялось первое заседание по делу, ведь предыдущее длилось всего 7 минут.

В частности, россиянин признал, что убил 62-летнего Александра Шелипова – жителя Сумской области. Кроме того, Шишимарин заявил, что готов свидетельствовать по делу. Прокурор в свою очередь во время заседания зачитал обвинительный акт.