С начала суток на Донбассе погиб военный, еще один ранен

Боевики дважды обстреляв позиции ВСУ на Донбассе.

РоSSийско-оккупационные войска в пятницу снова нарушили условия перемирия, дважды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. В результате погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшних суток роSSийские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. В частности зафиксировано два обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении", – говорится в вечерней сводке.

Согласно сообщению, из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь попали защитники Авдеевки.

"К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что от пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий Луговский.