С начала суток на Донбассе погиб военный, еще один ранен
Боевики дважды обстреляв позиции ВСУ на Донбассе.
РоSSийско-оккупационные войска в пятницу снова нарушили условия перемирия, дважды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. В результате погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В течение сегодняшних суток роSSийские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. В частности зафиксировано два обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении", – говорится в вечерней сводке.
Согласно сообщению, из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь попали защитники Авдеевки.
"К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что от пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий Луговский.
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Политика
09.03.2018 15:06