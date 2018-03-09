С начала суток на Донбассе погиб военный, еще один ранен

Боевики дважды обстреляв позиции ВСУ на Донбассе.

С начала суток на Донбассе погиб военный, еще один ранен
Фото: Макс Левин

РоSSийско-оккупационные войска в пятницу снова нарушили условия перемирия, дважды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. В результате погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшних суток роSSийские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. В частности зафиксировано два обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении", – говорится в вечерней сводке.

Согласно сообщению, из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь попали защитники Авдеевки.

"К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что от пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий Луговский.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
В Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчикаВ Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчика
Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колениПолиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени
Блок рекламы


Похожие новости
От пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий ЛуговскийОт пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий Луговский
Один украинский военный погиб на Донбассе вчераОдин украинский военный погиб на Донбассе вчера
Расмуссен назвал план фюрера РФ по миротворцам на Донбассе ловушкойРасмуссен назвал план фюрера РФ по миротворцам на Донбассе ловушкой
Украинский военнослужащий получил ранение возле КрасногоровкиУкраинский военнослужащий получил ранение возле Красногоровки
Медсестра 10-й бригады, погибшая из-за обстрела боевиков, награждена орденом "За мужество"Медсестра 10-й бригады, погибшая из-за обстрела боевиков, награждена орденом "За мужество"
На Донбассе погиб военныйНа Донбассе погиб военный
При крушении роSSийского самолета в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеровПри крушении роSSийского самолета в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
Порошенко обсудил войну на Донбассе с вице-президентом СШАПорошенко обсудил войну на Донбассе с вице-президентом США
АТО на Донбассе может продолжиться параллельно с операцией Объединенных силАТО на Донбассе может продолжиться параллельно с операцией Объединенных сил
В первый день нового перемирия на Донбассе был ранен один военнослужащийВ первый день нового перемирия на Донбассе был ранен один военнослужащий
Последние новости
Подгружаем последние новости