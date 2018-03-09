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2018-03-09
Савченко появилась на суд Рубана и отдала ему честь
Депутат готова взять его на поруки.
Народный депутат Надежда Савченко пришла на суд, где Владимиру Рубану выбирают меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда. Савченко подошла к клетке с подозреваемым и отдала ему честь.
Фото: Тереза Лащук
Фото: Тереза Лащук
Фото: Тереза Лащук
На вопрос, готова ли он взять Рубана на поруки, Савченко ответила: "Конечно была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, потому что суд пошел в совещательную".
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