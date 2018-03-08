Украинцы пикетировали парламент Италии с требованием освободить нацгвардейца Маркива

Боец Национальной гвардии девятый месяц находится под стражей в Милане по подозрению в причастности к убийству итальянского репортера на Донбассе.

В Риме 8 марта активисты украинского сообщества под стенами итальянского парламента провели акцию с требованием честного расследования в деле Виталия Маркива. Боец Национальной гвардии девятый месяц находится под стражей в Милане по подозрению в причастности к убийству итальянского репортера на Донбассе, сообщает Радио Свобода.

Участники акции призвали политиков, дипломатов и правоохранительные органы пересмотреть "дело Маркива", чтобы найти виновных и доказать невиновность украинского гвардейца.

Фото: Радио Свобода

"Я надеюсь на честное расследование, чтобы создали совместную украинско-итальянскую следственную группу, как нам обещают, и поехали на место событий расследовать ход фактов. Если Италия хочет знать правду, нужно ехать в Украину", - сказала Оксана Максимчук, мать арестованного солдата, которая живет в Италии.

Глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий призвал местную прессу более пристально изучить дело и подавать объективную информацию о ходе расследования и событиях в Украине. Ведь после ареста украинца большинство итальянских медиа без суда и следствия назвали Маркива "убийцей итальянского журналиста", отмечает издание.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии был задержан заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого Виталий Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия (Ломбардия). К нему не допускали украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство.

Прокуратура города Павии начала уголовное производство в связи с гибелью в 2014 году в зоне АТО итальянского и роSSийского журналистов на основании показаний французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны роSSийско-террористических войск.