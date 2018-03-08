Лига арабских государств решила признать Иерусалим столицей Палестины

Таким образом арабские страны выражают протест переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) на встрече в Каире поддержали план президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса по урегулированию палестино-израильского конфликта и договорились признать Иерусалим столицей Палестины. Об этом в среду, 7 марта, сообщает DW.

"Лига арабских государств уже решила противостоять негативным последствиям американского опасного и незаконного решения о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признании оккупированного города столицей Израиля", - сказал глава ЛАГ, бывший министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт.

Аббас изложил свой план на заседании Совета Безопасности ООН в феврале, предложив, в частности, взаимное признание государства Палестина в границах 1967 года и создание международного механизма, который способствовал бы разрешению ситуации.

Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года заявил, что "пришел к выводу, что настало время признать Иерусалим столицей Израиля". Президент США поручил Госдепартаменту начать процесс перевода посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях.