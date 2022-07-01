WP: Відлига між США і Туреччиною може допомогти Україні перемогти у війні

Ердоган - проблемний союзник, але він справді може допомогти у питанні російської війни проти України, і з ним все ж можна домовитися, інформує ZN.ua.

WP: Відлига між США і Туреччиною може допомогти Україні перемогти у війні
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На саміті НАТО президент Джон Байден вперше у цьому році зустрівся з лідером Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом, відкинувши в бік давні суперечки. Але Анкара продовжує грати за обидва табори у війні, яку Росія розв’язала проти України.

Якщо США тепер готові вести справи з Туреччиною, їм потрібно зосередитися на тому, щоб переконати Ердогана стати на бік Заходу в питанні України, - пише Washington Post.

Між Байденом і Ердоганом немає «втраченої любові». Будучи ще сенатором, нинішній президент США постійно критикував Туреччину. Це відбувалося не в останню чергу під впливом великої грецької діаспори в штаті Делавер, який представляв Байден. Обіймаючи посаду віце-президента, він вступав у сутики з Ердоганом через порушення прав людини і його спроби обмежити турецьку демократію. Але попри взаємну неприязнь, Ердоган вже давно добивається схвалення Байдена. Телефонні розмови і двостороння зустріч з лідером США дозволила Ердогану виставити себе в ролі важливого лідера на світовій арені.

Білий дім наполягає, що обміну політичними послугами не було. Хоча чиновники в приватному порядку визнають, що раптова готовність адміністрації Байдена продати Анкарі літаки F-16 і несподівана згода Ердогана на вступ Швеції й Фінляндії в НАТО - це не випадковість. Це говорить, що американська сторона реалістично дивиться на транзакційну природу відносин. Ердоган завжди був проблемним союзником, який вимагає поступок за правильні вчинки. І швидше за все, він таким і залишиться.


Лесь Димань, ZN.ua





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