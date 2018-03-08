В Черное море вошел корабль США с 500 морпехами

Они будут отрабатывать высадку десанта морской пехоты на румынский берег.

В Черное море вошел корабль США с 500 морпехами
Десантный корабль USS "Oak Hill"
Фото: c6f.navy.mil

Десантный корабль USS "Oak Hill" LSD 51 ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США.

Сейчас корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.

Ожидается, что "Oak Hill" примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца.

В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота к обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", - заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты, полковник Фаррелл Салливан.

Напомним, ранее самолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного Крыма.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колениПолиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени
Прокуратура подала апелляцию на приговор ТопазуПрокуратура подала апелляцию на приговор Топазу
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский корабль-разведчик засекли у берегов СШАРоSSийский корабль-разведчик засекли у берегов США
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
Авиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном мореАвиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном море
Первый в 2018-м корабль НАТО пришвартовался в Одесском портуПервый в 2018-м корабль НАТО пришвартовался в Одесском порту
«Черное зеркало» Netflix показал фюрера РФ, который поздравляет жителей США с Новым Годом«Черное зеркало» Netflix показал фюрера РФ, который поздравляет жителей США с Новым Годом
Тилигульский лиман снова соединили с Черным моремТилигульский лиман снова соединили с Черным морем
Британский корабль перехватил роSSийский в Северном мореБританский корабль перехватил роSSийский в Северном море
ВМС Украины провели в Черном море тренировки с американским эсминцем ВМС Украины провели в Черном море тренировки с американским эсминцем
РоSSия перехватила самолет ВВС США над Черным морем, - ПентагонРоSSия перехватила самолет ВВС США над Черным морем, - Пентагон
Саудовская Аравия сняла блокаду Йемена на мореСаудовская Аравия сняла блокаду Йемена на море
Последние новости
Подгружаем последние новости