Боевики обстреляли бензовоз по пути на Донецкую фильтровальную станцию

Водителю удалось доставить горючее на фильтровальную станцию, но кабина автомобиля повреждена.

Грузовой автомобиль, доставлявший бензин на Донецкую фильтровальную станцию, в среду попал под обстрел боевиков, передает Укринформ.

"Сегодня днем попал под обстрел грузовой автомобиль нашей компании ЗИЛ-130, на котором доставлялись 300 литров бензина на Донецкую фильтровальную станцию", - сказали в коммунальном предприятии "Компания "Вода Донбасса".

Отмечается, что водителю удалось доставить горючее на фильтровальную станцию, но кабина автомобиля повреждена.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично Донецк и Ясиноватую. Первый раз боевые действия стали причиной ее остановки еще 30 июля 2014 года. Объекты станции были в значительной мере повреждены в результате обстрелов.

Донецкая фильтровальная станция включена в Минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона. Несмотря на это ДФС все последние годы подвергалась неоднократным обстрелам. С началом 2018 года обстрелы не утихли, снаряды попадали на территорию фильтровальной в январе и феврале, вновь повреждения получали стены и окна производственных помещений.