В Запорожской ОГА проходят обыски по делу о хищении средств на строительство детсада

Вручены сообщения о подозрении должностным лицам управления капитального строительства.

Правоохранители проводят обыски в управлении капитального строительства (УКС) Запорожской областной госадминистрации, должностные лица которого подозреваются в хищении средств, выделенных из госбюджета на строительство детского сада.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Олег Золотоноша в Фейсбуке.

"С разрешения следователя! Садик который построил УКС! В результате совместной работы оперативников УЗЭ и следователей полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области задокументирована преступная деятельность группы лиц, действовавших по предварительному сговору. Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКС Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКС", - написал Золотоноша.

Золотоноша также опубликовал фото "детского сада из труб и швеллеров" на 140 мест.

"Этот «архитектурный шедевр» построен за 3,2 млн гривен", - прокомментировал он.

Фото: Олег Золотоноша / Facebook

Золотоноша также сообщил, что управление материального обеспечения ГУНП Запорожской области, организовало работы по строительству казармы для подразделений полиции (большей вместимостью), стоимостью 3,6 млн грн, которая построена за два месяца.

"Фото готовой казармы, с внутренними работами прилагаю, для сравнения, чтобы было понимание, что можно сделать за 3 млн", - добавил он.

Фото: Олег Золотоноша / Facebook

Напомним, в ноябре прошлого года двум чиновникам Волынской ОГА вручили подозрения по делу о хищениях в зоне АТО.