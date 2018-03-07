В Запорожской ОГА проходят обыски по делу о хищении средств на строительство детсада

Вручены сообщения о подозрении должностным лицам управления капитального строительства.

В Запорожской ОГА проходят обыски по делу о хищении средств на строительство детсада
Олег Золотоноша
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители проводят обыски в управлении капитального строительства (УКС) Запорожской областной госадминистрации, должностные лица которого подозреваются в хищении средств, выделенных из госбюджета на строительство детского сада.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Олег Золотоноша в Фейсбуке.

"С разрешения следователя! Садик который построил УКС! В результате совместной работы оперативников УЗЭ и следователей полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области задокументирована преступная деятельность группы лиц, действовавших по предварительному сговору. Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКС Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКС", - написал Золотоноша.

Золотоноша также опубликовал фото "детского сада из труб и швеллеров" на 140 мест.

"Этот «архитектурный шедевр» построен за 3,2 млн гривен", - прокомментировал он.

Фото: Олег Золотоноша / Facebook

Золотоноша также сообщил, что управление материального обеспечения ГУНП Запорожской области, организовало работы по строительству казармы для подразделений полиции (большей вместимостью), стоимостью 3,6 млн грн, которая построена за два месяца.

"Фото готовой казармы, с внутренними работами прилагаю, для сравнения, чтобы было понимание, что можно сделать за 3 млн", - добавил он.

Фото: Олег Золотоноша / Facebook

Напомним, в ноябре прошлого года двум чиновникам Волынской ОГА вручили подозрения по делу о хищениях в зоне АТО.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колениПолиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени
Прокуратура подала апелляцию на приговор ТопазуПрокуратура подала апелляцию на приговор Топазу
Блок рекламы


Похожие новости
Дело главврача Запорожской областной больницы ушло в судДело главврача Запорожской областной больницы ушло в суд
НАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки СупрунНАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки Супрун
НАБУ завершило следствие по делу главы ГосаудитслужбыНАБУ завершило следствие по делу главы Госаудитслужбы
Потерпевшие по делу "Норд-Оста" подали жалобу в ЕСПЧПотерпевшие по делу "Норд-Оста" подали жалобу в ЕСПЧ
Чиновнику Запорожской ОГА сообщено о подозрении в нанесении ущерба на 93 млн грнЧиновнику Запорожской ОГА сообщено о подозрении в нанесении ущерба на 93 млн грн
Разыскиваемого киевского прокурора задержали по делу МайданаРазыскиваемого киевского прокурора задержали по делу Майдана
Во Франции 1 марта пройдет суд по делу местного "дипломатического представительства ДНР"Во Франции 1 марта пройдет суд по делу местного "дипломатического представительства ДНР"
Янукович вызвал своих адвокатов в РоSSию, судебное заседание по делу о госизмене отложеноЯнукович вызвал своих адвокатов в РоSSию, судебное заседание по делу о госизмене отложено
Испания выдала РоSSии бизнесмена, обвиняемого в хищении у предприятия ФСБ
Суд отказался рассматривать обвинительный акт по делу КоцабыСуд отказался рассматривать обвинительный акт по делу Коцабы
Последние новости
Подгружаем последние новости