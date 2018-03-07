"Самопомощь" поддержала требования МВФ по антикоррупционному суду

"Доверия к украинской власти в этом вопросе нет".

"Самопомощь" поддержала требования МВФ по антикоррупционному суду
Фото: Макс Требухов

Партия "Самопомощь" поддерживает требования МВФ, который хочет, чтобы состав нового антикоррупционного суда в Украине выбирали при участии международных экспертов.

Об этом сообщает телеканал 24.

Позицию партии в Вашингтоне изложил ее лидер Андрей Садовый.

"МВФ выставила справедливое требование украинскому руководству - судей нового антикоррупционного суда должны выбирать при участии независимых международных экспертов. Тот вариант закона, который внес в парламент господин президент, уже является попыткой избежать этого, чтобы протянуть выгодных и контролируемых судей. "Самопомощь" поддержала законопроект в первом чтении, но мы будем настаивать на внесении соответствующих поправок. Эо исторический момент. Если закон будет правильным - это реальная угроза тем, кто грабит нашу страну. Если протянут выгодный власти вариант - то новый суд своими решениями просто выдавать индульгенции крупным коррупционерам, зато показательно сажать мелких воришек", - сказал Садовый на встрече с главой миссии МВФ Роном ван Рооденом.

Лидер "Самопомощи" также отреагировал на замечание президента Петра Порошенко по поводу того, что влияние международных экспертов на выбор судей противоречит Конституции Украины.

"Если припекает, то они начинают вспоминать и Конституцию, и Библию, и все, что в голову приходит. Никто не отнимает у украинской власти ее полномочий. Но надо сделать все, чтобы по крайней мере в этом новом суде были независимые судьи. К сожалению, для этого нужно привлекать международную поддержку. Соответствующие эксперты должны отсеять на уровне отбора зависимых и коррумпированных кандидатов. Доверия к украинской власти в этом вопросе нет", - сказал Садовый.

Напомним, Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times высказался за скорейшее принятие закона об Антикоррупционном суде, но потребовал, чтобы его создание соответствовало Конституции.


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