Саакашвили "почти уверен", что вернется в Украину до конца года

"Я все время передвигаюсь, ко мне все время ездят, я готовлю свое возвращение в Украину".

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассчитывает вернуться в Украину до конца текущего года. Об этом он заявил в интервью роSSийскому изданию "Медуза".

"Украинская теперешняя власть поставила мне трехлетний запрет. Но я почти уверен, что уже в этом году вернусь в Украину. Не думаю, что они долго продержатся", - сказал политик и добавил, что активно к этому готовится.

"Я езжу по Европе — все время перемещаюсь между Брюсселем, Мюнхеном, Амстердамом, Варшавой и Тернезеном, это город моей жены... Я все время передвигаюсь, ко мне все время ездят, я готовлю свое возвращение в Украину, активно участвую в политических процессах в Грузии. Естественно, никто никогда не добьется того, чтобы я замолчал", - заявил Саакашвили.

На вопрос о своих политических перспективах в Украине с низким рейтингом, Саакашвили ответил, что это не имеет никакого значения. "Перед тем как Яценюк выиграл парламентские выборы, ему давали 0,5 или 1 процент. Порошенко давали в три раза меньше, чем Кличко. В Украине самый высокий рейтинг, который дают, — 6–8 процентов, и это вообще ничего не значит. В Украине очень быстро меняется ситуация, и никто из политиков за последние десятилетия не имел такую большую группу очень верных людей, которые его поддерживают, как я", - сказал он.