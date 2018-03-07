Совет судей возглавил судья Верховного Суда
Заместителя избрать не удалось.
Главой Совета судей избрали судью Верховного Суда Олега Ткачука. За его кандидатуру проголосовали 17 членов Совета судей, сообщает пресс-служба Совета судей.
По информации пресс-службы, сегодня поздно вечером Совет судей собрался на заседание, во время которого избрал главу и секретаря. Последнюю должность заняла Оксана Марченко. Заместителя главы избрать не удалось. Напомним, съезд судей избрал 31 члена Совета судей.
Олег Ткачук является судьей кассационного суда в составе Верховного Суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
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