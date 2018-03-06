Порошенко: ни одна страна не провела столько реформ за последние полгода

"В течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет".

Порошенко: ни одна страна не провела столько реформ за последние полгода
Петр Порошенко
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что Украина провела столько реформ за последние полгода, как ни одна другая страна в мире.

"Последние полгода были очень насыщенные активными реформами. И вряд ли вы найдете любую другую страну в мире, которая сделала так много", - приводятся на сайте главы государства слова Порошенко.

Среди достижений Украины он назвал образовательную реформу, реформу системы здравоохранения, в частности реформу сельской медицины и внедрение телемедицины, пенсионную реформу, принятие нового закона приватизации, судебную реформу.

"И я горжусь тем, что МВФ сказал, что в течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет", - заявил Порошенко.

При этом он отметил реформирование украинской армии и строительство дорог.

Также Порошенко высказался за скорейшее принятие закона об Антикоррупционном суде.

"Мое единственное требование - Конституция. Почему? Потому что я - гарант Конституции. И против того, чтобы на следующий день любой мог прийти в Конституционный Суд и приостановить этот закон. Это было бы катастрофой", - отметил он.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. В ходе доработки в документе должны учесть требования Запада к процедуре его формирования.


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