Порошенко: ни одна страна не провела столько реформ за последние полгода
"В течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет".
Президент Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что Украина провела столько реформ за последние полгода, как ни одна другая страна в мире.
"Последние полгода были очень насыщенные активными реформами. И вряд ли вы найдете любую другую страну в мире, которая сделала так много", - приводятся на сайте главы государства слова Порошенко.
Среди достижений Украины он назвал образовательную реформу, реформу системы здравоохранения, в частности реформу сельской медицины и внедрение телемедицины, пенсионную реформу, принятие нового закона приватизации, судебную реформу.
"И я горжусь тем, что МВФ сказал, что в течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет", - заявил Порошенко.
При этом он отметил реформирование украинской армии и строительство дорог.
Также Порошенко высказался за скорейшее принятие закона об Антикоррупционном суде.
"Мое единственное требование - Конституция. Почему? Потому что я - гарант Конституции. И против того, чтобы на следующий день любой мог прийти в Конституционный Суд и приостановить этот закон. Это было бы катастрофой", - отметил он.
Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. В ходе доработки в документе должны учесть требования Запада к процедуре его формирования.
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06.03.2018 11:44