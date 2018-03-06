Экс-начальник киевской СБУ отказался давать показания в суде над Януковичем

Щеголев отдавал приказ о начале АТО на Майдане 18 февраля 2014 года.

Бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александр Щеголев отказался давать показания в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

"В суд из следственного изолятора поступило заявление свидетеля Щеголева Александра Юрьевича, который, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины, отказывается давать показания в качестве свидетеля в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича ", - сообщил Девятко.

Щеголев находится в СИЗО , так как ему инкриминированы организация убийств активистов Евромайдана и поджог Дома профсоюзов 18-19 февраля 2014 года. Расследованием установлено, что Щеголев, действуя в составе организованной группы бывших высокопоставленных чиновников, 18 февраля 2014 года принял решение о проведении антитеррористической операции на Майдане.Он был свидетелем защиты.

Напомним, по состоянию на 6 марта Оболонский суд Киева завершил допрос свидетелей обвинения и перешел к свидетелям защиты. Пока что были заслушаны только два из них: бывший министр иностранных дел Леонид Кожара и авиадиспетчер Андрей Чертков.

Ситуация с остальными свидетелями пока не определена. Защита заявила, что многие из них проживают на территории РоSSии или оккупированного Крыма. Суд попросил предоставить документы, доказывающие это.