Україна планує за два тижні вийти на перевалку 3-5 суден на добу – Мінінфраструктури

Протягом двох тижнів Україна зможе наростити обсяги перевалки до трьох-п'яти суден із зерном на день завдяки можливості використати всі три морські порти "Великої Одеси" в рамках Стамбульської зернової ініціативи, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Адміністрація морських портів України ( АМПУ ).

"Наша мета – нарощування перевалки у портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу", – заявив Кубраков у зв'язку з відправкою першого судна з порту "Південний" – Sacura з 11 тис. тонн сої для Італії.

Перед цим із портів Одеса та Чорноморськ у рамках зернової ініціативи вийшло вже вісім суден із кукурудзою, насінням соняшника та соняшниковою олією загальним тоннажем понад 250 тис. тонн. Чотири з них із 84,5 тис. тонн уже прийшли до Стамбула і пройшли або проходять перевірку Спільного координаційного центру (СКЦ).

Загальна кількість суден разом із судном Arizona, що вийшло в понеділок з Чорноморська до Туреччини, з 48,5 тис. тонн кукурудзи досягло 10, а їх тоннаж - близько 310 тис. тонн.