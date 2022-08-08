Україна планує за два тижні вийти на перевалку 3-5 суден на добу – Мінінфраструктури

З моменту розблокування експорту з українських портів вийшло 10 суден, інформує ZN.ua.

Україна планує за два тижні вийти на перевалку 3-5 суден на добу – Мінінфраструктури
© Адміністрація морських портів України

Протягом двох тижнів Україна зможе наростити обсяги перевалки до трьох-п'яти суден із зерном на день завдяки можливості використати всі три морські порти "Великої Одеси" в рамках Стамбульської зернової ініціативи, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Адміністрація морських портів України (АМПУ).

"Наша мета – нарощування перевалки у портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу", – заявив Кубраков у зв'язку з відправкою першого судна з порту "Південний" – Sacura з 11 тис. тонн сої для Італії.

Перед цим із портів Одеса та Чорноморськ у рамках зернової ініціативи вийшло вже вісім суден із кукурудзою, насінням соняшника та соняшниковою олією загальним тоннажем понад 250 тис. тонн. Чотири з них із 84,5 тис. тонн уже прийшли до Стамбула і пройшли або проходять перевірку Спільного координаційного центру (СКЦ).

Загальна кількість суден разом із судном Arizona, що вийшло в понеділок з Чорноморська до Туреччини, з 48,5 тис. тонн кукурудзи досягло 10, а їх тоннаж - близько 310 тис. тонн.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Україна вимагає в ООН та МАГАТЕ направити спеціальну місію на ЗАЕСУкраїна вимагає в ООН та МАГАТЕ направити спеціальну місію на ЗАЕС
Інстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробитиІнстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробити
ЗСУ за добу знищили 10 баз, складів та командних пунктів окупантів: картаЗСУ за добу знищили 10 баз, складів та командних пунктів окупантів: карта
Росіян здобули нові території на сході України – ISWРосіян здобули нові території на сході України – ISW
За минулу добу окупанти завдали 30 ударів по Донецькій області, є загиблі та поранені — НацполіціяЗа минулу добу окупанти завдали 30 ударів по Донецькій області, є загиблі та поранені — Нацполіція
Україна вимагатиме нових санкцій проти Росії за ядерний шантаж – ЗеленськийУкраїна вимагатиме нових санкцій проти Росії за ядерний шантаж – Зеленський
Якби Україна раніше отримала HIMARS, то могла б уникнути трагедії в Маріуполі – посол ПольщіЯкби Україна раніше отримала HIMARS, то могла б уникнути трагедії в Маріуполі – посол Польщі
Війська РФ за минулу добу 40 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі та поранені — НацполіціяВійська РФ за минулу добу 40 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі та поранені — Нацполіція
Експерти про звіт AI: хіба Україна має воювати так, щоб гинуло якомога більше українців?Експерти про звіт AI: хіба Україна має воювати так, щоб гинуло якомога більше українців?
250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости