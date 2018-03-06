Впервые за 43 года в порт Вьетнама зашел авианосец США

вьетнам

В понедельник, 5 марта, авианосец военно-морских сил США Carl Vinson в сопровождении крейсера и миноносца зашел во вьетнамский порт Дананга, что стало самым масштабным присутствием в стране ВМС США с 1975 года — со времени окончания войны во Вьетнаме

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На военных кораблях США находятся около 6 тыс. военнослужащих и членов экипажа. По словам главы МИД Вьетнама, мирная миссия кораблей предусматривает обмен техническими знаниями и опытом.

«Этот визит призван укрепить развитие двусторонних отношений в рамках всестороннего партнерства двух стран и способствовать поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе», — заявили во вьетнамском внешнеполитическом ведомстве.

Визит американского авианосца в Дананг связывают с усилением Китая в регионе. В частности, Китай наращивает военное присутствие на Парасельских островах и архипелаге Спратли — на территориях, на которые претендует Вьетнам.

Ожидается, что корабли ВМС США пробудут во Вьетнаме до 9 марта.

Источник: Эспрессо


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